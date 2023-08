Gratis Kinderkarte: Steiermark-Card 2023



Wir-Zeit ist die schönste Zeit!

Es braucht nicht viel für echte Wir-Zeit. Nur deine Lieblingsmenschen und die Steiermark-Card.

2023 stecken 172 Ausflugsziele in der Steiermark-Card. Gratiseintritte und tolle Rabatte warten von 1. April bis 31. Oktober 2023.

Mit dem Kauf der Steiermark-Card bekommst du von 1. April bis 31. Oktober freien Eintritt in 172 Ausflugsziele. Von Berg bis See, von Therme bis Museum, von Action bis Kulinarik – die Steiermark bietet so viele Möglichkeiten für gemeinsame Erlebnisse. Also, einfach Karte einpacken und Wir-Zeit genießen!

Die Steiermark hat so viel zu bieten – von Berg bis See, von Therme bis Museum, von Action bis Kulinarik. Weil es einfach praktisch ist, wenn man all das ganz unkompliziert mit einer Eintrittskarte besuchen kann, gibt es die Steiermark-Card.

Nimmt ein Erwachsener den freien Eintritt zu jedem enthaltenen Ausflugsziel einmal in Anspruch, käme er so auf einen Gegenwert von 1.700 Euro – die 30% Ermäßigung bei 21 Bonuspartnern noch gar nicht eingerechnet.

Alle Infos zu den Öffnungszeiten der einzelnen Ausflugsziele finden Sie unter: www.steiermark-card.net

Ermäßigung

Gratis Kinderkarte

Club-Mitglieder erhalten beim Kauf einer Erwachsenenkarte eine Kinderkarte gratis. Pro Erwachsenenkarte nur eine Kinderkarte gratis. Gültig für bis zu zwei Erwachsenen-Kinder-Pakete pro Club-Haushalt.

Erhältlich in allen Büros der Kleinen Zeitung in der Steiermark und im Onlineshop der Kleinen Zeitung.

ACHTUNG: die Gratiskinderkarten sind auf 3.000 Stück limitiert!

Hier finden Sie die Partnerbetriebe: