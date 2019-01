Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Jürgen Fuchs

Die Zeiten, als am Morgen Wind oder Nässe an Ihrer Kleinen Zeitung Schaden nehmen konnten, gehören der Vergangenheit an. Vorteilsclub-Mitglieder erhalten nämlich jetzt eine kostenlose Zeitungsbox, die man bequem am gewünschten Ablageplatz anbringen kann.

Die Box aus Kunststoff hat ein zeitloses unauffälliges Design und wirkt somit an Haus, Garage etc. nicht störend. Man kann zwischen dem Modell mit Links- oder mit Rechtsöffnung wählen.