Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vorteilen aus Kultur, Reise und Sport sowie mit exklusiven Pässen ©

2 Jahre Bonus“: Wir schenken 5000 Vorteilsclub-Mitglieder einen 5-Euro-Einkaufsgutschein für den Kleine Zeitung Online Shop

Vor zwei Jahren, exakt am 24.Oktober 2016, war das Bonus-Magazin zum ersten Mal der Kleinen Zeitung beigelegt. Seitdem finden Sie Woche für Woche am Montag tolle Angebote, Ermäßigungenfür die besten Kunst- und Kulturveranstaltungen im Land, viele Gewinnspiele und exklusive Produkte für unsere treuen Leser und Vorteilsclub-Mitglieder.



Der Vorteilsclub der Kleinen Zeitung zum Bespiel führt im Jahr mehr als 400 Aktionen durch. Damit wollen wir allen unseren Lesern Freude bereiten, den Mitgliedern besondere Erlebnisse zu günstigen Konditionen

anbieten oder auch die Möglichkeit bieten, etwas ganz Besonderes, was

es so nicht zu kaufen gibt, zu erleben. Die Bonus-Beilage ist also zwei Jahre jung – und das wollen wir natürlich auch mit Ihnen feiern.

Also: Die ersten 5000 Vorteilsclub-Mitglieder die sich hier und jetzt anmelden bekommen von uns einen 5-Euro-Einkaufsgutschein für den

Kleine Zeitung Shop geschenkt!