Wenn Schokolade auf Nuss trifft und Marzipan auf Amarena-Kugeln, wenn Eiklar und Zucker zu „Schnee“ und gemeinsam mit Mürbteig zu „Schneekrapferln“ werden, dann steht sie vor der Türe: die größte Backzeit des Jahres. Auch heuer haben Leserinnen und Leser ihre liebsten Keksrezepte und Torten für die Advent- und Weihnachtszeit verraten. Eine Jury hat aus den vielen Einsendungen jene ausgewählt, die von Seminarbäuerinnen nachgebacken wurden und aus diesen wiederum jene ausgewählt, die im neuen Magazin „Unsere liebsten Kekse & Kuchen zur Weihnachtszeit“ mit zusätzlichen Tipps für ein sicheres Gelingen präsentiert werden. Wie eine „Silvestertorte“ mit einer Kaffeepuddingcreme oder einer geschmacklich nicht mehr zu übertreffenden Maronimousse-Torte mit Birne und Preiselbeeren. „Diese Torte“, erzählt ein Jurymitglied, „ist ein absoluter kulinarischer Hochgenuss. Sie ist wirklich eine Wucht.“

Eine „Wucht“ sind aber auch die Punsch-Nuss-Taler, die Sacher-Plätzchen, die weihnachtlichen Pfefferschnitten, die Mozartscheiben, die süßen Zündhölzchen und alle anderen Rezepte im neuen Magazin. Einer der Tipps, die Seminarbäuerin Manuela Pichler im Magazin gibt? Es ist einer jener, der immer wieder beim Backen vergessen wird, das Backen „auf Sicht“. „Die Unterschiede bei den Backöfen können wirklich sehr groß sein, manche Herde backen auch am Rand etwas intensiver als in der Mitte. Bei sehr dünn ausgestochenen Keksen ist es deshalb besonders wichtig, die Kekse bzw. das Backrohr im Auge zu haben, denn zu dunkel gebackene Kekse schmecken bitter“, betont Pichler. Alle Rezepte in:

Unsere liebsten Kekse & Kuchen zur Weihnachtszeit. 64 Seiten, 10,90 Euro. In ausgewählten Trafiken, in Büros der Kleinen Zeitung, bei Spar. Mit Gutschein bei Spar um 5,90 Euro.