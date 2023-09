Kürbiscremesuppe

Zutaten für 4 Personen.

1/2 kg Kürbisfleisch

10 dag Zwiebeln

2 Knoblauchzehen

1 l Gemüsesuppe

2 dl Schlagrahm

1 dl Kokosmilch

1 kleines Stück Ingwer

2 TL Curry (mild)

Öl

Butter

Salz

Pfeffer a. d. Mühle

Kürbiskerne oder Weißbrotwürfel

Zubereitung.

1. Das Kürbisfleisch in kleine Würfel schneiden. Die Zwiebeln und den Knoblauch fein hacken. Den Ingwer schälen und fein reiben. Sie benötigen einen gehäuften Teelöffel. Die Zwiebeln in einer Mischung aus Butter und Öl anschwitzen.

2. Kürbis und Knoblauch untermengen und kurz mitdünsten. Curry darüber streuen. Gut verrühren. Nun noch mit Ingwer, Salz und Pfeffer würzen. Mit Suppe aufgießen. Kochen lassen, bis der Kürbis weich ist. Das Ganze mit dem Schneidstab pürieren.

3. Kokosmilch und 1 dl Schlagrahm untermengen. Nochmals aufkochen und abschmecken. 2 EL Kürbiskerne grob hacken und in einer Pfanne ohne Fett knusprig rösten. Den restlichen Schlagrahm cremig-steif schlagen. Die Suppe anrichten und auf jeden Teller etwas geschlagenes Obers setzen. Die Kürbiskerne über das Obers streuen. Anstelle von Kürbiskernen können Sie auch Weißbrotwürfel in etwas Butter knusprig

rösten. In diesem Fall das geschlagene Obers vor dem Servieren unter die Suppe ziehen

