Tarte mit Eierschwammerln

Zutaten.

Für den Teig.

1/4 kg Mehl

1/8 kg Butter

1 Ei

1 Prise Salz

Für den Belag.

60 dag Eierschwammerln

2 Schalotten

1 B. Petersilie

10 dag milder Schinkenspeck

aufgeschnitten

1/8 l Schlagrahm

3 Eier

Butter

Parmesan

Salz

Pfeffer a. d. Mühle





Zubereitung

1. Mehl, Ei, Salz und klein geschnittene Butter rasch zu einem Mürbteig verarbeiten. In Folie wickeln und eine Stunde im Kühlschrank durchkühlen lassen. Den Schinkenspeck in kurze Streifen schneiden. Die Schwammerln grob hacken. Die Schalotten fein hacken und in etwas

Butter anschwitzen. Den Speck dazugeben und kurz mitrösten. Auf einen Teller geben. Noch etwas Butter in die Pfanne geben und die Schwammerln portionsweise anrösten.

2. Die gehackte Petersilie untermengen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Schlagrahm, Eier, Salz und Pfeffer gut verrühren. Den Teig dünn ausrollen und eine Tarteform damit auslegen. Einen Rand hochziehen. Den Speck und die Schwammerln auf dem Teigboden verteilen. Den Rahmguss darüber gießen. Ca. 3 EL frisch geriebenen Parmesan darüber streuen. Ins 200 Grad heiße Backrohr schieben und eine halbe Stunde backen.





Dagobert-Rezepte © Spencer Davis