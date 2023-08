Polentaschnitten mit Schwammerln

Zutaten für 2 Personen.

1/2 l Milch

12 dag Polentagrieß

5 dag Parmesan

1/2 kg Steinpilze

1 Schalotte

2 dl Schlagrahm

1 B. Petersilie

Butter

Öl

Muskatnuss

Salz

Pfeffer a. d. Mühle





Zubereitung.

1. Den Parmesan reiben. Die Milch mit 5 dag Butter erhitzen. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen. Den Polentagrieß unter Rühren in die kochende Milch einrieseln lassen. Tipp: Sobald die Polenta fest zu werden

beginnt, spritzt sie wie ein Vulkan. Verwenden Sie daher immer einen hohen Topf zum Polenta kochen. Die Polenta bei wenig Hitze 20 bis 30 Minuten kochen lassen.

2. Den Topf vom Feuer ziehen. Den Käse unterrühren. Die Masse in eine mit Backpapier ausgelegte rechteckige Form geben und etwa 5 cm hoch glatt streichen. Auskühlen lassen. Die Steinpilze in Stücke schneiden. Die Schalotte fein hacken und in einer großen Pfanne glasig dünsten. Die Pilze dazugeben und anrösten. Salzen und pfeffern.

3. Schlagrahm dazugießen und so lange leicht kochen lassen, bis der Rahm eine cremige Konsistenz annimmt. Die gehackte Petersilie untermengen. Die Polenta in Stücke schneiden. In Butter knusprig braten. Mit dem Schwammerlrahm servieren.



Dagobert-Rezepte © Spencer Davis