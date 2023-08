Zucchini

Für einen mediterranen Vorspeisenteller.

Zutaten.

Kleine Zucchini

einige Thymianzweige

einige Rosmarinzweige

Knoblauchzehen

Olivenöl

Salz

alter Balsamicoessig

Zubereitung

1. Die Knoblauchzehen in dicke Scheiben schneiden. Die Zucchini der Länge nach (am besten mit einer Schneidemaschine) in ca. einen halben Zentimeter dicke Scheiben schneiden, auf Küchenpapier legen und mit Salz bestreuen.

2. Nach etwa 20 Minuten trocken tupfen. In einer großen Pfanne Olivenöl erhitzen, und die Zucchini mit einigen Kräuterzweigen und Knoblauchscheiben portionsweise (immer nur eine Lage!) langsam auf beiden Seiten braten, bis sie weich und goldbraun sind.

3. In eine flache Schüssel geben. Ein paar frische Thymian- und Rosmarinzweige dazwischen legen. Eventuell noch etwas Olivenöl darüber träufeln. Die Zucchini lauwarm mit Weißbrot servieren und mit altem Balsamico beträufeln.

