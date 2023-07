Sommerlicher Gemüsetopf

Zutaten für 3 Personen.

2 rote Zwiebeln

4 Paradeiser

1 rote und 1 gelbe Paprikaschote

1 Melanzani

2 kleinere Zucchini

2 große Erdäpfel

2 Lorbeerblätter

Petersilie

Thymian

Rosmarin

Olivenöl

Salz

Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung.

1. Melanzani und Zucchini der Länge nach in Scheiben und diese in kleine Rechtecke schneiden. Auf Küchenpapier legen und salzen. Nach einer halben Stunde abtupfen.

2. Die Zwiebeln in dünne Spalten schneiden. Die Paprikaschoten schälen und in Quadrate schneiden. Die Erdäpfel schälen und würfeln. Die Paradeiser schälen, in Spalten schneiden und entkernen. Das Innere der

Paradeiser in ein Sieb geben und gut ausdrücken. Den Saft auffangen.

3. Thymian, Rosmarin und Lorbeer zusammenbinden. Einige Esslöffel Olivenöl in einem schweren Topf erhitzen. Die Erdäpfel darin anrösten. Salzen und pfeffern. Die Zwiebeln dazugeben und mit rösten.

4. Nun nach und nach die Paprikaschoten, Melanzani und Zucchini in den Topf geben und jeweils etwas andünsten. Zum Schluss kommen die Paradeiser mit dem aufgefangenen Paradeissaft dazu. Mit Salz und Pfeffer würzen. Gut umrühren. Die Kräuter dazugeben. Im 160 Grad heißen Backrohr eine knappe halbe Stunde garen. Gegen Ende der Garzeit die gehackte Petersilie untermengen.





