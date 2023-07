Zucchiniauflauf

Zutaten für 4 Personen

1 kg Zucchini

1/2 kg Paradeiser

2 Knoblauchzehen

2 Schalotten

1 EL Paradeismark

30 dag Mozzarella

3 dag Parmesan frisch gerieben

Olivenöl

Basilikumblätter

2 Scheiben Toastbrot bzw. Semmelbrösel

Salz

Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung.

1. Knoblauch und Schalotten fein hacken. Die Paradeiser schälen, in kleine Stücke schneiden, dabei entkernen. Den Saft auffangen. Das Toastbrot in einer Küchenmaschine fein zerbröseln. Schalotten und Knoblauch in etwas Olivenöl glasig dünsten. Die Paradeiser, den Saft und das Mark dazugeben. Mit Salz und Pfeffer würzen und zu einer dicken Soße einkochen lassen.

2. Das Basilikum klein schneiden. Die Zucchini in etwa 1 cm dicke Scheiben schneiden, auf Küchenpapier legen, salzen und nach ca. 10 Minuten abtupfen. In einer Pfanne Olivenöl erhitzen und die Zucchini anbraten. Eine Auflaufform mit Olivenöl bepinseln. Mit den Toastbrotbröseln bzw. Semmelbröseln ausstreuen.

3. Die Zucchinischeiben in die Form schichten, die Soße darübergießen. Das Basilikum darüberstreuen. Den Mozzarella in Scheiben schneiden und darauf verteilen. Den Parmesan darüberstreuen und etwas Olivenöl darüber träufeln. Im 220 Grad heißen Backrohr eine knappe halbe Stunde backen

Dagobert-Rezepte © Spencer Davis