Bohnschotentopf

Zutaten für 4 Personen

3/4 kg Bohnschoten

1 B. Petersilie

1/4 kg weiße Bohnen, gekocht,

2 Zwiebeln

4 Knoblauchzehen

1 kg Paradeiser

1 dl Schlagrahm

Olivenöl

Salz

Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung.

1. Die Bohnschoten in mundgerechte Stücke schneiden und in Salzwasser knapp gar kochen. Mit kaltem Wasser abschrecken. Die Paradeiser überbrühen, den Stielansatz herausschneiden und schälen. Das Fruchtfleisch in Spalten schneiden, dabei die Kerne entfernen. Ein Viertel der Paradeiser pürieren. Die Zwiebeln in Ringe schneiden. Die Knoblauchzehen klein würfeln. Zwiebeln und Knoblauch in Olivenöl andünsten. Mit dem Paradeispüree ablöschen. Zwei Minuten kochen lassen.



2. Nun erst die Paradeisspalten dazugeben. Mit Salz und Pfeffer würzen. Zehn Minuten kochen lassen. Das Obers dazugießen, gut verrühren und aufkochen. Bohnschoten und weiße Bohnen zur Paradeissauce geben. Bei wenig Hitze eine Viertelstunde mehr ziehen als kochen lassen. Gegen Ende der Kochzeit die gehackte Petersilie über das Bohnschotengemüse streuen.



Tipp: Wer das Gericht etwas deftiger mag, röstet mit den Zwiebeln etwa 10 dag klein gewürfelten Speck mit an und würzt das Ganze noch mit fein zerbröselten Peperoncini.

Wollen Sie noch weiter gustieren?

Einen Überblick über unsere Dagobert-Rezepte finden Sie hier:



Rezepte mit Fleisch

Rezepte mit Fisch

vegetarische Rezepte

süße Rezepte

Dagobert-Rezepte © Spencer Davis