Mangoldlasagne

Zutaten für 4 Personen



Für den Nudelteig

20 dag Mehl

2 Eier

1 EL Olivenöl

Salz

wenig warmes Wasser



Für die Bechamelsauce

1 EL Butter

Muskatnuss

2 T Mehl

3/8 l Milch



Für die Füllung

1/2 kg Mangoldblätter (Stiele anderweitig verwenden)

1 Schalotte

10 dag Schinken

1/4 kg Ricotta

Salz

Pfeffer a. d. Mühle

Parmesan

Butter

Zubereitung:

1. Aus den Teigzutaten einen Nudelteig kneten. In Folie gewickelt eine halbe Stunde rasten lassen. Dünne Teigplatten in der Größe der Formausrollen.



2. Für die Sauce Mehl in Butter anschwitzen. Mit Milch ablöschen. 20 Minuten bei wenig Hitze kochen. Immer wieder umrühren. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen.



3. Für die Füllung Mangold und Schinken in Streifen schneiden. Die Schalotte fein hacken und in wenig Butter andünsten. Den Mangold dazugeben und kurz dünsten. Abtropfen lassen und mit Ricotta und Schinken vermengen.



4. Mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken. Eine Form mit etwas Béchamel ausstreichen. Ein Nudelblatt einlegen. Etwas Füllung darauf verteilen. Wiederholen, bis alles aufgebraucht ist. Mit Béchamel abschließen. Parmesan darüber streuen, Butterflocken daraufsetzen. Ins 200 Grad heiße Backrohr schieben und eine gute Viertelstunde backen.





