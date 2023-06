Gemüsequiche

Zutaten. Für den Teig.

30 dag Mehl

Salz

10 dag Butter

1 Ei

2 bis 3 EL kaltes Wasser

Für den Belag.

40 dag Kohlrabi

60 dag Karotten

2 Frühlingszwiebeln

2 dl Schlagrahm

1 dl Gemüsesuppe

10 dag Crème fraîche

4 Eier

Zucker

Butter

Koriander a. d. Mühle

2 B. Kerbel (Petersilie)

Salz

Pfeffer a. d. Mühle

Hülsenfrüchte zum Blindbacken

Zubereitung.

1. Aus den Teigzutaten einen Mürbteig kneten. In Folie gewickelt eine Stunde kalt stellen. Dünn ausrollen. In eine Tarteform (26 cm) legen. Mit Backpapier abdecken. Hülsenfrüchte daraufgeben und bei 180 Grad eine Viertelstunde backen.

2. Backpapier und Hülsenfrüchte entfernen. Die Kohlrabi in Würfel, die Karotten in Stifte schneiden. Die klein geschnittenen Frühlingszwiebeln in etwas Butter andünsten. Die Karotten dazugeben und 1 bis 2 TL Zucker darüberstreuen. So lange dünsten, bis der Zucker karamellisiert. Die Kohlrabi dazugeben. Kurz andünsten. Mit Suppe und 5 cl Schlagrahm ablöschen. Einkochen lassen.

3. Restlichen Schlagrahm, Crème fraîche und Eier verrühren. Mit Salz, Pfeffer, Koriander und gehackten Kräutern würzen. Das Gemüse auf dem Teigboden verteilen. Den Guss darüberträufeln.

4. Ins 180 Grad heiße Backrohr schieben und eine knappe Stunde backen

Dagobert-Rezepte © Spencer Davis