Spargelquiche

Zutaten.

1 P. Tiefgekühlter Blätterteig

1/2 kg grüner Spargel

15 dag Prosciutto, nicht zu dünn aufgeschnitten

Zucker

Butter

1 B. Petersilie

4 Eier

1 dl Schlagrahm

1 dl Crème fraîche

Muskatnuss

Salz

weißer Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung.

1. Den Spargel nur am unteren Drittel schälen. Holzige Enden entfernen. Die Spargelstangen in 4 cm lange Stücke schneiden. Reichlich Wasser mit 2 TL Salz, 1 TL Zucker und 1 EL Butter zum Kochen bringen. Den Spargel ein bis zwei Minuten (je nach Dicke der Stangen) blanchieren. In Eiswasser abschrecken.

2. Den Prosciutto in Streifen schneiden. Die Petersilie fein hacken. Eier mit Rahm und Crème fraîche vermengen. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken.

3. Eine Tarteform mit 28 cm Durchmesser mit kaltem Wasser ausschwemmen. Den langsam aufgetauten und etwas ausgerollten Blätterteig in die Form legen. Einen Rand hochziehen. Die Spargelstücke auf dem Teigboden verteilen. Prosciutto und Petersilie darüberstreuen. Den Rahm darüber gießen.

4. Ins 180 Grad heiße Backrohr schieben. Eine Dreiviertelstunde backen. Den Kuchen eine Viertelstunde ruhen lassen. Lauwarm servieren.

Dagobert-Rezepte © Spencer Davis