Gemüsesuppe

Zutaten für 4 Personen

Ca. 30 bis 40 dag gekochte, mehlige Erdäpfel oder Erdäpfelpüree

1 Bund junge Karotten

1 bis 2 Kohlrabi 1 kleiner Karfiol

10 dag Erbsen (ausgelöst)

1,2 bis 1,5 l Gemüsesuppe

1 B. Petersilie

evtl. einige Estragonzweige

Schnittlauch

Schlagrahm

Koriander a. d. Mühle

Salz

Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung.

1. Die Kohlrabi schälen und in kleine Würfel schneiden. Die Karfiolröschen vom Stiel schneiden. Den Stiel schälen und ebenfalls klein würfeln. Die Karotten putzen und in Scheiben (ca. in der Größe der Kohlrabiwürfel) schneiden.



2. Die Suppe aufkochen. (Falls Sie keine Gemüsesuppe vorrätig haben, können Sie natürlich auch Wasser verwenden.) Die durch die Erdäpfelpresse gedrückten Erdäpfel bzw. das Püree unter die Suppe rühren. Leicht salzen. Zuerst die festen Gemüsewürfel (Karotten, Kohlrabi und Karfiol) in der Suppe zwei bis drei Minuten kochen. Dann die Karfiolröschen und die Erbsen dazugeben. Weitere zwei bis drei Minuten garen. Gehackte Petersilie und Estragon untermengen. Etwas Schlagobers (etwa 1 bis 2 dl) in die Suppe gießen und unter Rühren kurz aufkochen.



3. Die Suppe mit Salz, Pfeffer und Koriander abschmecken. Klein geschnittenen Schnittlauch darüber streuen.

Wollen Sie noch weiter gustieren?

Einen Überblick über unsere Dagobert-Rezepte finden Sie hier:



Rezepte mit Fleisch

Rezepte mit Fisch

vegetarische Rezepte

süße Rezepte

Dagobert-Rezepte © Spencer Davis