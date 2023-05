Erdäpfelnocken

Eine Beilage

Zutaten für 4 Personen

1/2 kg mehlige Erdäpfel

2 Dotter

ca.7 dag Speisestärke

Mehl

6 dünne Scheiben milder Schinkenspeck

1 B. Salbei

Butter

Salz

Zubereitung.

1. Den Speck und einige Salbeiblätter in dünne Streifen schneiden. Den Speck in einer beschichteten Pfanne ohne Fett knusprig braten. Den Salbei dazugeben und kurz mitrösten. Beides auf Küchenpapier abtropfen lassen. Erdäpfel mit der Schale in Salzwasser kochen. Abgießen und auf der noch heißen Kochplatte ausdampfen lassen.

2. So warm wie möglich schälen und durch die Erdäpfelpresse drücken. Mit Speck, Salbei, Dottern und einem Großteil der Speisestärke rasch zu einem glatten Teig verarbeiten. Sollte der Teig zu weich sein, noch etwas Speisestärke dazugeben. Zugedeckt eine halbe Stunde rasten lassen.

3. Den Teig auf einem bemehlten Nudelbrett zu mehreren Rollen formen. Diese in Stücke schneiden. In kochendes Salzwasser geben. Die Hitze sofort reduzieren und die Erdäpfelnocken garen, bis sie an die Oberfläche

steigen. Das dauert etwa zehn Minuten.

4. Aus dem Wasser heben und abtropfen lassen. Restliche Salbeiblätter in Butter aufschäumen lassen. Die Erdäpfelnocken darin schwenken. Salzen und pfeffern. Als Beilage zu Rinds- oder Lammragout servieren.

