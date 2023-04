Ziegenkäsegratin

Zutaten für 2 Vorspeisen.

1 große rote Paprikaschote

1 große grüne Paprikaschote

2 größere Paradeiser

12 dag Ziegenfrischkäse

2 Knoblauchzehen

Olivenöl

einige Thymianzweige

Zubereitung.

1. Die Paprika mit dem Sparschäler schälen und in breite Streifen schneiden. Die Paradeiser in dünne Scheiben, den Knoblauch in grobe Stücke und den Käse in etwa einen halben Zentimeter dicke Scheiben schneiden.



2. Die Thymianblättchen von den Stielen zupfen. 5 bis 6 EL Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und die Paprikastreifen darin nicht ganz weich braten, nach einigen Minuten den Knoblauch mitbraten. Paprika und Knoblauch mit dem Öl in zwei kleinere Gratinierformen geben, die Paradeiserscheiben darauflegen, salzen und die Hälfte der Thymianblättchen darüberstreuen.



3. Den Ziegenkäse darauf verteilen, den restlichen Thymian darauf streuen und mit Olivenöl beträufeln. Ins 180 Grad heiße Backrohr schieben und etwa eine Viertelstunde überbacken.



Mit Weißbrot servieren.





