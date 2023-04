Rucolarisotto

Zutaten für 4 Personen.

Für das Rucolapesto.

10 dag Rucola

3 Knoblauchzehen

Olivenöl

Für den Risotto.

35 dag Risottoreis

2 Schalotten

1 dl Weißwein

1,2 dl Hühnersuppe

Parmesan im Ganzen

Butter

Salz

Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung.

1. Die Stiele von den Rucolablättern abzwicken. Den Rucola gut waschen und trockenschleudern. Den Knoblauch klein würfeln. Alles mit 2 EL kaltem Wasser in einen Mixer geben und fein pürieren. So viel Olivenöl dazugießen, dass eine cremige Masse entsteht. Gut abgedeckt in den Kühlschrank stellen.

2. Die Schalotten fein hacken und in wenig Olivenöl anschwitzen. Den Reis dazugeben und gut durchrühren. Mit Weißwein ablöschen. Einkochen lassen. Etwas heiße Hühnersuppe dazugießen. (Wenn die Suppe nicht gesalzen ist, salzen.)

3. Kochen lassen, bis die Flüssigkeit fast ganz eingekocht ist. Diesen Vorgang so lange wiederholen, bis der Risotto fast gar ist. Abschmecken. Den Risotto vom Herd nehmen und einige kleine Butterstücke unterrühren. 3 bis 4 EL frisch geriebenen Parmesan unter den Reis ziehen.

4. Nun noch drei Viertel vom Rucolapesto unter den Risotto mengen. Anrichten. Grob gemahlenen Pfeffer darüber streuen. Mit dem restlichen Pesto beträufeln und mit Parmesanspänen garnieren.

