Spinatsuppe mit Bärlauch

Zutaten für 4 Personen.

30 dag Blattspinat

2 Büscherln Bärlauch

1 kleine Zwiebel

1 bis 2 EL Reis

2 Knoblauchzehen

1 dl Weißwein

3/4 l Gemüsesuppe

1 dl Schlagrahm

Muskatnuss

Butter

Salz

Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung.

1. Zwiebel und Knoblauch fein hacken. In etwas Butter andünsten. Den Reis dazugeben und mit Weißwein ablöschen. Etwas einkochen lassen. Suppe dazugießen und eine Viertelstunde kochen lassen.



2. Die Spinat- und Bärlauchstiele entfernen. Die Blätter in feine Streifen schneiden. Zur Suppe geben. Kurz aufkochen. Den Schlagrahm untermengen und die Suppe sofort mit dem Stabmixer pürieren. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken. Wer will, kann noch auf jeden Teller Suppe einen Gupf geschlagenes Obers setzen und einige feine Bärlauchstreifen darüberstreuen.



Tipp: Wer altbackenes Weißbrot zu Hause hat, kann dieses grob zerbröseln, in einer Pfanne ohne Fett rösten und ebenfalls über die Suppe streuen. Eine andere Möglichkeit: Zwei hart gekochte Eier in kleine Würfel schneiden (am besten mit dem Eierschneider) und über die Suppe streuen.





Wollen Sie noch weiter gustieren?

Einen Überblick über unsere Dagobert-Rezepte finden Sie hier:



Rezepte mit Fleisch

Rezepte mit Fisch

vegetarische Rezepte

süße Rezepte

Dagobert-Rezepte © Spencer Davis