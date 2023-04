Bärlauchrisotto

Als Vorspeise oder Beilage. Kann gut vorbereitet werden.

Zutaten für 2 Personen.

10 dag Risottoreis

20 dag passierter Spinat

1 bis 2 Bund Bärlauch

1/2 Knoblauchzehe

1 kleine Schalotte

Schlagrahm

evtl. Hühnersuppe bzw. Gemüsesuppe

Butter

Parmesan

Koriander a. d. Mühle

Salz

Pfeffer

Zubereitung.

1. 1 l Salzwasser zum Kochen bringen. Den Reis darin eine Viertelstunde mehr ziehen als kochen lassen. Abseihen. Gut zugedeckt kann er einige Zeit auf die weitere Zubereitung warten.



2. Den Bärlauch in Streifen schneiden und in Salzwasser eine halbe Minute blanchieren. In Eiswasser abschrecken. Falls Sie tiefgekühlten Spinat verwenden, diesen bei wenig Hitze auftauen. Mit Salz, Pfeffer und Koriander würzen. Beides kann vorbereitet und gut gekühlt einige Zeit aufbewahrt werden.



3. Kurz vor dem Essen Schalotte und Knoblauch fein hacken. In wenig Butter anschwitzen. Den Reis dazugeben und gut verrühren. Spinat und Bärlauch zugeben. Unter Rühren kurz erhitzen. So viel Schlagrahm – eventuell auch etwas Hühnersuppe – zugießen, dass der Risotto eine sämige, fast suppige Konsistenz bekommt. Mit Salz und Pfeffer gut abschmecken. 2 bis 3 EL Parmesan untermengen. Anrichten und einige Parmesanspäne darüberhobeln.

