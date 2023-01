Erdäpfel-Rohnentörtchen

Zutaten für 2 Personen.

40 dag speckige Erdäpfel

30 dag Rohnen

1 Dotter

1 Ei

Butter

1 dl Schlagrahm

10 dag Crème fraîche

Parmesan

Zucker

1/2 TL Kümmel

1 Lorbeerblatt

1/2 TL Senfkörner

Salz

Koriander

runder Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung

1. Die Erdäpfel in Salzwasser kochen, auskühlen lassen, schälen und in dünne Scheiben schneiden. Die Rohnen in Salzwasser mit etwas Kümmel, Zucker, Senfkörnern und Lorbeerblatt gar kochen. Abgießen, auskühlen lassen, schälen und in dünne Scheiben schneiden.

2. Dotter, Ei und Schlagrahm glatt rühren, die Crème fraîche mit dem Pürierstab untermixen. Mit Salz, Pfeffer und Koriander würzen. 2 EL frisch geriebenen Parmesan untermengen. Vier große Portionsringe mit

doppelter Alufolie so auskleiden, dass sie einen Boden haben.

3. Mit Butter bestreichen. Erdäpfelscheiben, geriebenen Parmesan, Rohnenscheiben und Rahmguss abwechselnd in die Förmchen schichten. Mit Rahmguss und etwas Parmesan abschließen. Im 180 Grad heißen Backrohr eine gute halbe Stunde backen. Einige Minuten rasten lassen.

4. Die Alufolie entfernen. Die Törtchen mit Sauerrahm-Kren Dip anrichten. Dafür Sauerrahm mit einem Spritzer Zitronensaft, Tafelkren aus der Tube, Salz und Pfeffer verrühren.

Wollen Sie noch weiter gustieren?

Einen Überblick über unsere Dagobert-Rezepte finden Sie hier:



Rezepte mit Fleisch

Rezepte mit Fisch

vegetarische Rezepte

süße Rezepte

Dagobert-Rezepte © Spencer Davis