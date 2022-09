Eingelegte Paprikaschoten

2 1/2 kg eher kleine rote und gelbe Paprikaschoten

1/4 kg Salz

30 dag Zucker

1 1/2 l Weißweinessig

2 1/4 kg Sauerkraut

12 Lorbeerblätter

Wacholderbeere,

getrocknete Peperoncini

12 Knoblauchzehen

Zubereitung

1. Den Stielansatz der Paprikaschoten abschneiden. Die Schoten entkernen und waschen.



2. 5 l Wasser mit Salz zum Kochen bringen. Die Paprikaschoten portionsweise darin 5 bis 6 Minuten kochen. Mit der Öffnung nach unten auf ein Küchenhangerl stellen und gut abtropfen lassen. Das Sauerkraut klein schneiden. Eventuell noch einige Wacholderbeeren untermengen. Die Paprikaschoten mit Sauerkrautfüllen. Diese dicht an dicht in vorbereitete Einkochgläser setzen.



3. Dazwischen Lorbeerblätter, Peperoncini (kann man auch weglassen) und Knoblauchzehen stecken. Die Gläser auf ein feuchtes Tuch stellen. 2 l Wasser mit Zucker und Essig aufkochen. So viel Sud über die Paprika gießen, dass diese damit bedeckt sind.



4. Die Gläser mit Gummiringen und Deckeln verschließen. Klammern daraufsetzen und bei 85 Grad eine halbe Stunde sterilisieren.

