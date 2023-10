Kürbismarmelade

3/4 kg Kürbisfleisch (z. B. Muskatkürbis)

1/4 kg getrocknete Marillen

4 bis 5 Orangen, unbehandelt

1/2 Zitrone

Ingwer

1 P. Vanillezucker

1/2 kg Gelierzucker (2:1)





Zubereitung

1. Kürbisfleisch und Marillen klein schneiden. Die unbehandelte Orange heiß waschen und die Schale mit einem Zestenreißer abziehen. Die Orangen auspressen – Sie benötigen 1/2 l Saft. Die Zitrone ebenfalls auspressen.



2. Ingwer schälen und in feine Streifen schneiden. Sie benötigen 1 bis 2 TL.



3. Kürbis, Marillen, Vanillezucker und Orangensaft zugedeckt eine gute halbe Stunde bei milder Hitze kochen lassen. Fein pürieren. Orangenschale, Zitronensaft, Ingwer und Gelierzucker untermengen. Unter Rühren vier Minuten sprudelnd kochen lassen. Sofort in vorbereitete Gläser füllen und gut verschließen.



Eine andere Zubereitungsmöglichkeit: Kürbisspalten in Alufolie wickeln und im 190 Grad heißen Backrohr eine Dreiviertelstunde garen. Das Kürbisfleisch ist nun weich und aromatisch.60 dag davon mit 3 dl Weißwein pürieren und in einem großen Topf drei Minuten kochen. Etwas Orangenschale, Vanillemark, 1,5 dl Orangenlikör und 1/2 kg Gelierzucker (2:1) dazugeben und vier Minuten sprudelnd kochen. In Gläser füllen und sofort verschließen.





Wollen Sie noch weiter gustieren?

Einen Überblick über unsere Dagobert-Rezepte finden Sie hier:



Rezepte mit Fleisch

Rezepte mit Fisch

vegetarische Rezepte

süße Rezepte

Dagobert-Rezepte © Spencer Davis