Birnenmousse

Zutaten für 4 Personen

Etwa ½ kg Birnen

1/4 l Weißwein

1 Zimtstange

2 Gewürznelken

Zitronensaft

Zucker

4 Blatt Gelatine

1/4 l Schlagobers

2 Dotter

evtl. Birnenschnaps





Zubereitung

1. Die Birnen schälen, in Spalten schneiden, dabei das Kerngehäuse entfernen. Sofort mit etwas Zitronensaft beträufeln. In einen Topf geben. Den Wein darübergießen. Mit 2 bis 3 EL Zucker (je nach Süße der Birnen), Nelken und Zimtrinde würzen und so lange kochen lassen, bis die Birnen weich sind. Im Sud auskühlen lassen.



2. 1/4 kg Birnen abwiegen. Gut abtropfen lassen.



3. Die Gelatine nach Vorschrift einweichen. Die Birnen fein pürieren. Dotterund2 EL Zucker über Dunst cremig aufschlagen. In Eiswasser stellen und schlagen, bis die Masse ausgekühlt ist.



4. 3 EL Birnenpüree erwärmen und die Gelatine darin auflösen. Mit dem restlichen Birnenpüree unter die Dottermasse mengen. Eventuell mit einem Stamperl Birnenschnaps würzen. Das Obers steif schlagen. Unter die Birnencreme heben.



5. Die Creme mindestens zwei Stunden im Kühlschrank durchziehen lassen. Aus der Masse Nocken stechen und anrichten. Mit Preiselbeerkompott und Sauerrahm garnieren.





Wollen Sie noch weiter gustieren?

Einen Überblick über unsere Dagobert-Rezepte finden Sie hier:



Rezepte mit Fleisch

Rezepte mit Fisch

vegetarische Rezepte

süße Rezepte

Dagobert-Rezepte © Spencer Davis