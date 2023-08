Pfirsichmousse

Zutaten für 4 Personen.

60 dag Pfirsiche

40 dag Himbeeren

Saft einer ½ Zitrone

4 Blatt Gelatine

1/4 l Schlagrahm

Himbeergeist

2 Packungen Vanillezucker

Staubzucker





Zubereitung

1. Die Pfirsiche kurz in kochendes Wasser tauchen, in Eiswasser abschrecken. Schälen, halbieren und den Kern entfernen. Einen Pfirsich in Spalten schneiden und sofort mit etwas Zitronensaft beträufeln. Beiseitelegen.



2. Die restlichen Pfirsiche mit dem restlichen Zitronensaft beträufeln und pürieren. Mit Staubzucker nach Geschmack süßen.



3. Die schönsten Himbeeren (etwa 10 dag) beiseitelegen. Die restlichen pürieren und durch ein Sieb streichen. Mit Staubzucker und 2 EL Himbeergeist verrühren.



4. Die Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Zwei Blätter bei milder Hitze auflösen und mit dem Pfirsichpüree vermengen. Die beiden anderen Gelatineblätter unter das Himbeerpüree rühren. Den Schlagrahm mit Vanillezucker steif schlagen. Je eine Hälfte unter die Pürees ziehen. Für 20 Minuten in den Kühlschrank stellen.



5. Die Pürees abwechselnd in eine Glasschüssel schichten. Mit einer Gabel ein Muster ziehen. Zwei Stunden kalt stellen. Mit den Pfirsichspalten und den restlichen Himbeeren garnieren.

