Überbackene Pfirsiche

Zutaten für 4 Personen.

4 große Pfirsiche

10 dag Amaretti

8 Biskotten

Butter

Zitronensaft

Himbeerlikör

4 EL Mandelblättchen

Zucker

Staubzucker

2 dl Weißwein

Vanilleeis

Himbeerpüree





Zubereitung

1. Zitronensaft mit etwas Himbeerlikör vermengen. Die Pfirsiche kurz in kochendes Wasser legen. Die Haut abziehen. Die Früchte halbieren und den Kern entfernen. Mit einem kleinen Löffel die Höhlung etwas vergrößern. Mit Zitronensaft einpinseln.

2. Das herausgekratzte Fruchtfleisch fein hacken. Amaretti und Biskotten in einem Nylonsackerl mit dem Nudelwalker fein zerbröseln. Mit dem Fruchtfleisch und etwas Himbeerlikör vermengen.

3. 2 EL Butter in einer backrohrgeeigneten Pfanne zerlassen. 2 EL Zucker dazugeben und goldgelb karamellisieren. Mit Weißwein ablöschen. So lange kochen lassen, bis sich der Karamell aufgelöst hat. Die Pfirsichhälften mit der Schnittfläche nach oben in die Pfanne setzen. Die Amaretti-Pfirsich-Masse auf die Pfirsichhälften verteilen. Mandelblättchen darüber streuen.

4. Die Pfanne mit den Pfirsichhälften ins 180 Grad heiße Backrohr schieben und etwa eine halbe Stunde backen. Je zwei lauwarme Pfirsichhälften und Vanilleeiskugeln auf einen Teller setzen. Mit Himbeerpüree umgießen.

