Wir feiern den Sommer, die Leichtigkeit und das Leben – mit einer bunten veggie Burrito Bowl leiten wir den {Hoch-}Sommer auf mexikanische Art ein. Zugegeben: Mexikanisch kommt bei uns nicht allzu oft auf den Tisch, aber wenn es soweit ist, dann lassen wir nichts anbrennen. Eine gut gefüllte Bowl im Burrito-Style mit knusprigem Halloumi und buntem Gemüse macht gute Laune und ist nicht nur optisch ein sommerliches Highlight. Hier treffen viele verschiedene Aromen aufeinander, denn das knackige Gemüse, die scharfe Salsa und die crunchy Chips harmonieren wunderbar und ergeben eine bunte Geschmacksexplosion. Dazu servieren wir einen fruchtigen Drink.

Menge: 2 große Portionen

Dauer: 15 Minuten



Zutaten

Für das Dressing:

1 Knoblauchzehe

6-8 EL Olivenöl

Saft einer Limette

1 EL Santa Maria Salsa nach Wahl

50 ml Gemüsesuppe

Für die Bowl:

1 Pkg. Halloumi {entspricht 250 g}

2 EL Olivenöl

1 Salatherz

1 rote Zwiebel

2-3 Frühlingszwiebeln

4 große Tomaten

½ rote & ½ gelbe Paprika

1 Dose Mais {entspricht 300 g}

100-150 g Bohnen

2 Faustvoll Santa Maria Nacho Chips original

Etwas Santa Maria Burrito Gewürzmischung

Für die Garnitur:

1 Avocado

Limettenscheiben

Santa Maria Taco Sauce mild {alternativ Santa Maria Garlic Salsa}



Zubereitung

Für das Dressing den Knoblauch schälen, fein hacken und mit den restlichen Zutaten im Mixer oder mit dem Pürierstab zu einem cremigen Dressing pürieren.

Den Halloumi abtropfen lassen und in fingerdicke Scheiben schneiden. Olivenöl in einer Pfanne erhitzen, den Halloumi darin knusprig braten. In der Zwischenzeit die Zwiebel schälen und sehr fein hacken. Frühlingszwiebel, Tomaten und Paprika waschen, putzen und würfeln bzw. kleinschneiden. Das Salatherz waschen und kleinschneiden. Den Mais und die Bohnen abtropfen lassen.

Alle Zutaten in zwei Schüsseln arrangieren und mit den Nacho Chips und Gewürzmischung garnieren. Die Bowls mit je einer halben Avocado, Limettenscheiben und Taco Sauce anrichten. Kurz vor dem Servieren mit dem Dressing beträufeln.



Noch nicht genug von Mexiko?

Dann probieren Sie auch die mexikanisch inspirierte Gemüsetortilla-Tarte. Das Blitzrezept mit Tortillas statt einem Teigboden ist schnell und einfach zubereitet und das Beste: Sie können die Tarte beliebig füllen je nachdem, was Ihr Garten oder Kühlschrank an Gemüse hergibt.

Sehen Sie sich das Video an und los gehts!

Zur Person

Catrin Ferrari-Brunnenfeld ist gebürtige Lungauerin und besser bekannt als cookingCatrin. Auf ihrem Kulinarikportal und in ihren Magazinen nehmen Catrin, ihr Mann Carletto und ihr Team ihre Leser mit auf kulinarische Entdeckungsreisen ins In- & Ausland. Es dreht sich alles um Rezepte, hauptsächlich aus der österreichischen und mediterranen Küche. „Ich liebe es, althergebrachte Rezepte zeitgemäß zu interpretieren und damit den Bogen zwischen Tradition und Moderne zu spannen!“ Als Verlegerin des eigenen Printmagazins Köstlich und Betreiberin des Kochstudios „Die Kuchl Klagenfurt“ coacht sie auch Firmen, ist Autorin mehrerer eigener Kochbücher, ist als Testimonial und Markenbotschafterin tätig, bewirbt hochwertige Lebensmittel und ist Social Media Profi.

Weitere Rezepte finden Sie auf cookingcatrin.at