Cassata

1 Biskuitboden

3/4 kg Ricotta

30 dag Backzucker

2 dag Vanillezucker

30 dag kandierte Früchte

10 dag Zartbitterschokolade

ca. 5 dag gehackte Pistazien

Zitronenlikör

1/4 l Schlagrahm

Staubzucker, Sahnesteif

Zubereitung.

1. Den Ricotta in einem Sieb zwei Stunden abtropfen lassen. Die Schokolade in Stücke hacken. Einige kandierte Früchte beiseitelegen. Den Rest in sehr kleine Stücke schneiden.

2. 2 dl Wasser in einen Topf geben. Den Zucker einrühren und zehn Minuten bei wenig Hitze zu einem hellen Sirup kochen lassen. Abkühlen lassen.



3. 3 EL Zitronenlikör untermengen. Den Ricotta mit dem Vanillezucker glatt rühren. Den Zuckersirup untermengen. Schokolade und Früchte unter die Masse heben. Den Biskuitboden einmal waagrecht durchschneiden. Eine Tortenhälfte in eine Springform legen und mit 1 EL Zitronenlikör beträufeln. Die Ricottacreme darauf verteilen. Den zweiten Tortenboden daraufsetzenundebenfallsmit1EL Likör beträufeln. Drei Stunden in den Kühlschrank stellen.



4. Die Torte aus der Form lösen. Den Schlagrahm mit etwas Staubzucker und Sahnesteif steif schlagen. Die Cassata mit Dreiviertel vom Obers bestreichen. Mit dem restlichen Obers, den beiseitegelegten Früchten und Pistazien garnieren.





