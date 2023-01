Bauernkrapfen

Zutaten.

1/2 kg Mehl

1 Würfel Germ

3/8 l lauwarme Milch

4 Dotter

5 dag Zucker

8 dag Butter

1 TL Salz

Backfett,

Staubzucker

Marmelade

Zubereitung.

1. Das Mehl in eine Schüssel sieben. In die Mitte eine Mulde drücken. Die Germ in die Mulde bröseln. In etwas lauwarmer Milch auflösen, etwas Mehl unterrühren und mit Mehl bestreuen. Zugedeckt reifen lassen.

2. Die Butter in der restlichen Milch zerlassen. Den Zucker darin auflösen. Sobald das Dampfl Sprünge zeigt, mit Milch, Dottern, Salz und restlichem Mehl zu einem glatten Teig verkneten, der nicht zu fest sein darf. Wenn nötig, noch etwas lauwarme Milch unterkneten. An einem warmen Ort zugedeckt eine knappe halbe Stunde gehen lassen.

3. Mit einem Esslöffel Stücke aus dem Teig stechen. Diese zu runden Laibchen formen und nochmals zugedeckt gehen lassen. Jedes Teigstück mit den Fingern in der Mitte soweit dehnen, dass ein stärkerer, wulstförmiger Außenrand und eine teigarme, dünnere Mitte entstehen.

4. In heißes Fett legen und goldbraun backen. Gut abtropfen lassen. Die Bauernkrapfen mit Staubzucker bestreuen. In die Vertiefung Marmelade streichen.

Dagobert-Rezepte © Spencer Davis