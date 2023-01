Topfencreme mit Orangenspalten

Zutaten für 8 Personen.

1/2 kg Topfen (40 %)

Backzucker

3 Orangen, davon 1 unbehandelt

2 EL Vanillezucker

Orangenlikör

3 Blatt Gelatine

4 dl Schlagrahm

Zubereitung

1. Zwei Orangen schälen, die Orangenfilets zwischen den Trennhäuten herausschneiden. Die Schale der unbehandelten Orange zum Teil abreiben. Den Rest der Schale mit einem Zestenreißer in schmalen Streifen abziehen. Den Saft auspressen.



2. 20 dag Zucker zu hellbraunem Karamell schmelzen. Die Hälfte vom Orangensaft dazugießen und den Karamell bei milder Hitze auflösen. 1 dl Likör untermengen und kurz kochen lassen. Die Orangenfilets in die Sauce legen. Vom Feuer ziehen. Zugedeckt auskühlen lassen.



3. Topfen mit Vanillezucker und ca. 2 EL Zucker, dem restlichen Orangensaft und etwas geriebener Orangenschale glatt rühren. Die Gelatine einweichen. In 1 EL Orangenlikör bei wenig Hitze auflösen. Zuerst nur mit 1 EL Topfenmasse verrühren, dann unter den restlichen Topfen ziehen. Das Obers steif schlagen. Die Hälfte unter den Topfen rühren, den Rest behutsam unterheben. Einige Stunden kalt stellen.



4. Nocken aus der Creme stechen und mit den Orangenspalten anrichten. Den Karamell drumherumträufeln, die Orangenzesten darüberstreuen.

