Lebkuchenmousse mit Zabaione

Zutaten für 4 Personen.

10 dag Zartbitterkuvertüre

2 Eier

1 Dotter

1 EL Lebkuchengewürz

3 Blatt Gelatine

1 Vanilleschote

3 dag Staubzucker

1/4 l Schlagrahm

Für die Zabaione

3 Dotter

3 EL Punsch

2 bis 3 EL Zucker

Zubereitung

1. Die Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Die klein gehackte Kuvertüre über Dunst oder in der Mikrowelle auflösen. Das Vanillemark aus der Schote kratzen. Eier, Dotter, Vanillemark und Staubzucker über Dunst cremig aufschlagen. Das Lebkuchengewürz untermengen.

2. Nach und nach die flüssige Kuvertüre unter die Dottermasse mengen. (Achten Sie darauf, dass Kuvertüre und Dottermasse ungefähr die gleiche Temperatur haben.) Die Gelatine gut ausdrücken. Bei milder Hitze auflösen. Zuerst mit 1 bis 2 EL Schoko-Dotter-Masse vermengen, dann erst unter den Rest ziehen. Die Creme kalt stellen.

3. Nach 20 Minuten das steif geschlagene Obers unterheben. In eine eher flache Form geben und zugedeckt über Nacht in den Kühlschrank stellen.

Erst kurz vor dem Servieren die Zabaione aufschlagen. Dazu Dotter, Zucker und Punsch in einem Schlagkessel über Dunst mit dem Schneebesen so lange schlagen, bis ein stabiler Schaum entstanden ist.

Dagobert-Rezepte © Spencer Davis