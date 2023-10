Kalbsgulasch

Zutaten für 8 Personen

1,5 kg Kalbfleisch (z. B. Schulter, Stelze)

1/4 kg Zwiebeln

2 rote Paprikaschoten

40 dag Paradeiser (evtl. a. d. Dose)

3 Knoblauchzehen

Hühner- oder Gemüsesuppe

Schlagobers

2 bis 3 EL Paprikapulver

Essig

Öl

Salz

Pfeffer





Zubereitung

1. Die Zwiebeln in Ringe schneiden, den Knoblauch fein hacken. Die Paradeiser schälen, entkernen und das Fruchtfleisch in Würfel schneiden. Die Paprikaschoten halbieren, entkernen und zwei bis drei Minuten blanchieren. Die Haut abziehen. Das Fruchtfleisch in Streifen schneiden.

2. Das Fleisch in gleich große Würfel schneiden. Etwas Öl in einem großen Topf erhitzen. Die Zwiebeln darin goldgelb rösten. Den Knoblauch untermengen. Vom Feuer ziehen und paprizieren. Mit einem Spritzer Essig ablöschen. Das Fleisch dazugeben und gut durchrühren. Salzen und

pfeffern. Mit wenig Suppe aufgießen. Nach einer Viertelstunde Paradeiswürfel und Paprikastreifen dazugeben.

3. Zugedeckt eine gute halbe Stunde bei nicht zu starker Hitze garen. Das Fleisch aus dem Sud heben. Sollte dieser zu flüssig ein, bei starker Hitze etwas einkochen lassen. Etwa 1 dl Schlagobers unterrühren. Das Fleisch wieder in die Sauce geben und nochmals erhitzen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Nockerln zum Kalbsgulasch reichen.





