Gefüllte Hendlbrust

Zutaten für 4 Personen.

4 Hendlbrüste (à ca. 18 dag)

4 Scheiben Schinken

4 Scheiben Almkäse

2 Eier

Mehl

Semmelbrösel

Öl zum Backen

Salz

Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung.

1. In jede Hendlbrust eine Tasche schneiden und diese mit Schinken und Almkäse füllen. Mit Spießchen verschließen. Salzen und pfeffern. Die Eier in einer flachen Schale verschlagen, Mehl in eine zweite Schale geben, Semmelbrösel in eine dritte. Das Fleisch zuerst in Mehl wenden, dann auf beiden Seiten durch die Eier ziehen, zum Schluss mit Semmelbröseln

panieren. Reichlich Fett erhitzen (170 bis 180 Grad). Die Hendlbrüste einlegen. Auf beiden Seiten einige Minuten goldbraun backen. Während des Backens die Pfanne leicht rütteln.

2. Das Fleisch aus der Pfanne heben und auf Küchenpapier abtropfen lassen. Dazu passt Erdäpfelgratin. Dazu Erdäpfel in dünne Scheiben hobeln. In etwas Suppe vorkochen. In eine Auflaufform schichten. Schlagrahm (eventuell mit Milch gemischt) mit Salz, Pfeffer, eventuell auch Knoblauch und Kümmel würzen und so viel davon über die Erdäpfel gießen, dass diese knapp bedeckt sind. Ins 200 Grad heiße Backrohr schieben und eine gute halbe Stunde backen.

Dagobert-Rezepte © Spencer Davis