Hendl auf toskanische Art

Zutaten für 4 Personen

2 klei­ne­re Hendl (à ca. 1 kg)

1/2 Dose ge­koch­te weiße Boh­nen

1 kg Fleisch­pa­ra­dei­ser

8 Knob­lauch­ze­hen

2 klei­ne Zwie­beln

1 B. Ba­si­li­kum

1 B. Thy­mi­an

1 B. Pe­ter­si­lie

Oli­ven­öl

But­ter

Salz

Pfef­fer a. d. Mühle





Zubereitung

1. Die Hendl sal­zen und pfef­fern. Mit je einem 1/2 B. Thy­mi­an und zwei grob ge­hack­ten Knob­lauch­ze­hen fül­len. Etwas Oli­ven­öl und But­ter in einen Brä­ter geben, die Hendl in den Brä­ter set­zen und ins 200 Grad heiße Back­rohr schie­ben. Immer wie­der mit Bra­ten­saft be­gie­ßen. Nach 45 bis 55 Mi­nu­ten die Gar­pro­be ma­chen (ins Ge­lenk ein­s­te­chen, wenn kla­rer Fleisch­saft aus­tritt, sind die Hendl gar).

2. Die Pa­ra­dei­ser schä­len, ent­ker­nen und in Wür­fel schnei­den. Zwie­beln und rest­li­chen Knob­lauch fein ha­cken und in etwas Öl an­düns­ten. Pa­ra­deis­wür­fel sowie -saft da­zu­ge­ben. Bei stär­ke­rer Hitze unter Rüh­ren ei­ni­ge Mi­nu­ten ko­chen las­sen. Die Boh­nen da­zu­ge­ben und bei mil­der Hitze zehn Mi­nu­ten wei­ter­ko­chen. Mit Salz, Pfef­fer und ge­hack­ter Pe­ter­si­lie wür­zen.

3. Das Brat­fett aus dem Brä­ter ent­fer­nen. Die Pa­ra­deis-Boh­nen-Sau­ce in den Brä­ter geben und den Bra­ten­satz lo­sko­chen. Die Hendl in die Sauce set­zen. Fünf Mi­nu­ten in der Sauce zie­hen las­sen. Das klein ge­schnit­te­ne Ba­si­li­kum dar­über­streu­en.

