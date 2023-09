Gefüllte Schweinsschnitzel

Zutaten für 2 Personen.

2 dünne Schweinsschnitzel, à 18 dag, 2 EL Kürbiskerne

10 dag Ziegenfrischkäse

evtl. Schafmilchjoghurt

1 EL klein geschnittene Petersilie

1 bis 2 Eier, glattes Mehl

2 Toastbrotscheiben

Öl zum Backen

Salz

Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung

1. Das Fleisch zwischen zwei Klarsichtfolien (aufgeschnittene Tiefkühlsackerln) legen und flach klopfen. Die Kürbiskerne grob hacken und in einer Pfanne ohne Fett leicht rösten.

2. Den Ziegenfrischkäse glatt rühren - wenn er sehr fest ist, etwas Joghurt dazugeben. Kürbiskerne, Petersilie, Salz und Pfeffer dazugeben und gut vermengen. Die Käsecreme auf die beiden Schnitzel streichen. Dabei einen kleinen Rand frei lassen. Jedes Schnitzel zusammenklappen und die Ränder mit einem Messerrücken fest zusammendrücken. Salzen und pfeffern.

3. Das Toastbrot in einer Küchenmaschine zu groben Bröseln verarbeiten. Eier auf einem Teller mit etwas Salz verschlagen. Das Fleisch zuerst in Mehl, dann im Ei und zum Schluss in den Bröseln wenden. Reichlich Öl (2 bis 3 cm hoch) erhitzen. Die Schnitzel bei starker Hitze einlegen. Die Hitze etwas reduzieren und die Pfanne während des Backens immer wieder rütteln, damit die Panier Blasen wirft.

Wollen Sie noch weiter gustieren?

Einen Überblick über unsere Dagobert-Rezepte finden Sie hier:



Rezepte mit Fleisch

Rezepte mit Fisch

vegetarische Rezepte

süße Rezepte

Dagobert-Rezepte © Spencer Davis