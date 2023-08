Erdäpfel-Zucchini-Kuchen

Zutaten für 4 Personen.

80 dag speckige Erdäpfel

1/4 kg kleine Zucchini

2 Knoblauchzehen

1 dl Schlagrahm

1 dl Milch

4 Eier

Muskatnuss

10 dag mittelalter Gouda

10 dag milder Schinkenspeck, fein aufgeschnitten

Butter

1 EL Semmelbrösel

Salz

Pfeffer a. d. Mühle





Zubereitung.

1. Eine mittelgroße Springform mit Butter ausstreichen und mit Semmelbröseln ausstreuen. Den Speck in 1 cm breite Streifen schneiden.



2. Den Knoblauch fein hacken. Schlagrahm, Milch und Eier verschlagen. Mit Knoblauch, Muskat, Salz und Pfeffer herzhaft würzen. Die Erdäpfel schälen und in feine Scheiben hobeln. Die Zucchini in dünne Scheiben schneiden. In eine Schüssel geben und die Eiermilch darübergießen. Den Gouda darüberreiben und gut vermischen. Noch einmal abschmecken.



3. Die Erdäpfel-Zucchini-Masse in die Form füllen. Leicht andrücken. Den Speck darauf verteilen. Wenn der Speck sehr mager ist, eventuell noch einige Butterflocken daraufsetzen.



4. Den Auflauf ins 180 Grad heiße Backrohr schieben und eine halbe Stunde backen. Der Auflauf schmeckt heiß mit Salat, er kann aber auch lauwarm oder kalt serviert werden.





Dagobert-Rezepte © Spencer Davis