Zucchinitörtchen

Zutaten. Für den Teig.

1/4 kg Mehl

Salz,

1/8 kg Butter

1 Ei

Linsen zum Blindbacken

Für den Belag.

2 bis 4 Zucchini (je nach Größe)

2 Paradeiser

10 dag Prosciutto

2 Knoblauchzehen

1 dl Schlagrahm

2 EL Crème fraîche

1 Ei

Parmesan

Olivenöl

Butter

Salz

Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung

1. Aus den Teigzutaten einen Mürbteig kneten. In Folie wickeln und eine halbe Stunde im Kühlschrank rasten lassen. Dünn ausrollen und acht kleine Tarteförmchen damit auslegen. Mehrmals in den Teigboden stechen. Backpapier auf die Teigböden legen, Linsen darauf verteilen. Bei 200 Grad 12 Minuten vorbacken.

2. Papier und Linsen entfernen. Zucchini stifteln, salzen und nach zehn Minuten trocken tupfen. Die Paradeiser schälen, entkernen und in kleine Würfel schneiden. Den Prosciutto in kurze Streifen schneiden. Den Knoblauch fein hacken und in etwas Olivenöl andünsten. Die Zucchini dazugeben und bei stärkerer Hitze anrösten. Die Paradeiswürfel untermengen und kurz mit rösten.

3. Zucchinimischung und Prosciutto auf den Teigböden verteilen. Ei, Schlagrahm und Crème fraîche vermengen. Salzen und pfeffern. Über die Zucchini träufeln. Etwas Parmesan darüber reiben. Ins 175 Grad heiße Backrohr schieben und etwa 15 bis 20 Minuten backen.

