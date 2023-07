Lammeintopf mit Paradeisern

Zutaten für 4 Personen.

60 dag Lammfleisch (Keule, Schulter)

2 rote Zwiebeln

1 kg Paradeiser

1 gelbe und 1 grüne Paprikaschote

2 EL Paradeismark

Thymian

Olivenöl

Salz

Pfeffer a. d. Mühle





Zubereitung.

1. Die Zwiebeln in schmale Spalten schneiden. Die Paradeiser schälen. Ebenfalls in Spalten schneiden, dabei die Kerne entfernen. Die Kerne in ein Sieb geben und gut ausdrücken. Den Saft aufheben. Die Paprikaschoten mit einem Sparschäler schälen und in kurze Streifen schneiden. Das Fleisch in gulaschgroße Würfel schneiden. In einem schweren Topf etwas Öl erhitzen und das Fleisch darin portionsweise anrösten. Beiseitestellen. Das Bratfett abgießen und wenig frisches Öl in den Topf gießen. Die Zwiebeln dazugeben und andünsten. Zuerst das Paradeismark kurz mitrösten, dann die Paprikaschoten untermengen.



2. Mit dem Paradeissaft ablöschen (eventuell mit etwas Wasser vermischt) und den Bratensatz vom Topfbodenlösen. Das Fleisch und die Hälfte der Paradeiser dazugeben. Mit Salz, Pfeffer und Thymian würzen.



3. Zugedeckt bei 160 Grad 50 Minuten im Backrohr garen. Die restlichen Paradeiser dazugeben und für weitere zehn Minuten ins Backrohr schieben.





Dagobert-Rezepte © Spencer Davis