Ungarischer Kürbiseintopf

Zutaten für 4 Personen.

1/2 kg Schweinefleisch (Schopf)

1 Zwiebel (ca. 15 dag)

1/2 kg Kürbis

3 Knoblauchzehen

1/4 l Hühnersuppe

1/8 l Sauerrahm

1 B. Petersilie

1 EL Paradeismark

Paprikapulver, edelsüß

Kümmel

evtl. getrocknete Peperoncini

Mehl

Öl

Salz

Pfeffer a. d. Mühle





Zubereitung.

1. Die Zwiebel in Streifen, das Fleisch in gulaschgroße Würfel schneiden. Den Knoblauch fein hacken. Den Kürbis schälen und in dünne Streifen schneiden. Auf Küchenpapier geben, leicht salzen und zehn Minuten stehen lassen. Trockentupfen.

2. Das Fleisch rundherum anbraten. Aus dem Topf heben. Im Bratfett die Zwiebel anrösten. Knoblauch und Paradeismark dazugeben und kurze Zeit mitrösten. Vom Feuer ziehen und paprizieren. Mit wenig Suppe ablöschen, wieder auf die heiße Herdplatte stellen und das Fleisch hineingeben. Mit Salz, Pfeffer und Kümmel würzen. Wer Schärfe mag, gibt noch Peperoncini dazu. Mit der restlichen Suppe aufgießen.

3. Aufkochen und die Hitze reduzieren. Zugedeckt dünsten, bis das Fleisch gar ist. Das dauert etwa eine Stunde. Zehn Minuten vor Ende der Garzeit den Kürbis dazugeben und mit dünsten. Den Sauerrahm mit 2 TL Mehl verrühren. Unter den Eintopf mengen und fünf Minuten weitergaren. Die gehackte Petersilie darüberstreuen.

Wollen Sie noch weiter gustieren?

Einen Überblick über unsere Dagobert-Rezepte finden Sie hier:



Rezepte mit Fleisch

Rezepte mit Fisch

vegetarische Rezepte

süße Rezepte

Dagobert-Rezepte © Spencer Davis