Schweinskoteletts mit Zwiebelkruste

Zutaten für 4 Personen.

4 Schweinskoteletts (ohne Knochen)

40 dag rote Zwiebeln

1 Eiklar

3 Scheiben Toastbrot

frischer Thymian

Alter Balsamicoessig

Olivenöl

Öl

Salz

Pfeffer a. d. Mühle





Zubereitung.

1. Das Toastbrot fein zerbröseln. In einer Pfanne ohne Fett goldgelb rösten. Einige Thymianblättchen von den Stängeln zupfen. Die Hälfte der Zwiebeln klein würfeln. Den Rest in Ringe schneiden. Die Zwiebelwürfel mit einigen Thymianzweigen in Olivenöl zehn Minuten dünsten. Mit einem Spritzer Balsamico ablöschen. Einkochen lassen. Mit Salz und Pfeffer würzen.

2. Thymianzweige entfernen. Das Eiklar mit einer Prise Salz zu Schnee schlagen. Das Fleisch auf beiden Seiten salzen und pfeffern. Jedes Kotelett mit einer Seite in die Brotbrösel drücken. Die restlichen Brösel mit dem Eischnee, den Thymianblättchen und den Zwiebelwürfeln vermengen und auf den panierten Fleischseiten verteilen.

3. Die Koteletts in einer backrohrfesten Pfanne auf der „freien“ Seite anbraten. Die Pfanne für 20 Minuten ins 200 Grad heiße Backrohr schieben, bis die Kruste goldbraun ist. Die Zwiebelringe in Olivenöl andünsten. Mit etwas Balsamico ablöschen. Einkochen lassen. Salzen und pfeffern. Zum Fleisch reichen.

