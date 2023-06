Karotten mit Vulcanoschinken

Eine Vorspeise.

Zutaten für 4 Personen

½ kg junge Bundkarotten

Olivenöl

Salz

Zucker

2 Knoblauchzehen

1 unbehandelte Zitrone

20 bis 30 (für jede Karotte eine)hauchdünne Scheiben vom Vulcano- bzw. Parma- bzw. San Daniele-Schinken

Basilikum

Pfeffer a.d. Mühle

Zubereitung.

1. Das Karottengrün bis auf 3 cm abschneiden. Die Karotten unter fließendem Wasser gründlich waschen. Junge Karotten müssen normalerweise nicht geschält werden. 3 bis 4 EL Olivenöl in einer Pfanne erhitzen. Die Karotten hineinlegen. Mit Salz und Zucker würzen und zugedeckt im eigenen Saft zehn Minuten dünsten lassen. Dazwischen zwei- bis dreimal wenden.

2. Den Knoblauch schälen und in feine Scheiben hobeln. In den letzten Minuten der Garzeit zu den Karotten geben. Die Zitronenschale mit einem Zestenreißer abschälen. Über die Karotten streuen. Die Karotten in der Pfanne auskühlen lassen. Mit Pfeffer würzen. Die Basilikumblättchen von den Stielen zupfen. Jede Karotte mit zwei bis drei Basilikumblättern

in eine Scheibe Schinken wickeln. Die Karotten auf einer Platte anrichten. Den Kochsud darüberträufeln.





Dagobert-Rezepte © Spencer Davis