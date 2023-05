Kalbstafelspitz mit Spargelgratin

Zutaten für 4 Personen.

1,2 kg Kalbstafelspitz

1 B. Wurzelwerk

1 Zwiebel

1 TL Pimentkörner

1 TL Pfefferkörner

Öl

1 kg weißer Spargel

Salz

Zucker

Butter

Semmelbrösel

1 dl Schlagrahm

5 dag Sauerrahm

2 Eier

Parmesan

Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung.

1. Das Fleisch in wenig Öl rundherum anbraten. Mit Wasser bedecken. Piment, Pfeffer, halbierte Zwiebel mit Schale, Salz und Wurzelwerk dazugeben und etwa eineinhalb Stunden garen. In der Suppe auskühlen lassen. Den Spargel in Salzwasser, dem etwas Zucker und Butter zugefügt wurden, vorkochen– je nach Dicke der Stangen fünf bis zehn Minuten. Gut abtropfen lassen.

2. Etwa 4 dag Brösel in 4 dag Butter goldbraun rösten. Schlagrahm, Sauerrahm, Eier, Salz, Pfeffer und 3 EL frisch geriebenen Parmesan gut vermengen. Eine Auflaufform mit Butter ausstreichen. Die Spargelstangen darin verteilen.

3. Die Brösel darüberstreuen und den Eierguss darauf verteilen. Ins 220 Grad heiße Backrohr schieben und 20 bis 25 Minuten goldbraun überbacken. Das in Scheiben geschnittene Fleisch in etwas Suppe erwärmen und mit dem Spargelgratin servieren. Schnittlauch darüberstreuen.

Dagobert-Rezepte © Spencer Davis