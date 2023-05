Erdbeertorte

Zutaten.

1 Mürbteigboden (26 cm)

1/2 Biskuitboden (26 cm)

Himbeergelee

1/4 l Milch

1/4 l Schlagrahm

4 Dotter

Salz

2 P. Vanillezucker

8 dag Staubzucker

8 Blatt Gelatine

3/4 kg Erdbeeren

1 P. Tortenguss

Zubereitung.

1. Den Ring einer Springform (26 cm) mit Backpapier auskleiden und auf eine Platte setzen. Den Mürbteigboden in den Ring setzen und mit Gelee bestreichen. Den halbierten Biskuitboden daraufsetzen.

2. Die Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Milch, Vanillezucker und eine Prise Salz aufkochen. Dotter und Staubzucker schaumig schlagen. Die heiße Milch nach und nach unter die Dottermasse schlagen. Über Dunst weiter schlagen, bis die Masse eine dickliche Konsistenz annimmt. In Eiswasser stellen und die ausgedrückte Gelatine in die noch heiße Masse rühren. So lange weiterrühren, bis die Creme ausgekühlt ist.

3. Das Obers schlagen und unter die Creme heben. Auf dem Biskuitboden verteilen. Für zwei Stunden in den Kühlschrank stellen. Die Erdbeeren vierteln oder in Scheiben schneiden. Dicht an dicht auf die Torte setzen. Den Tortenguss nach Packungsvorschrift zubereiten. Mit einem Löffel über die Früchte träufeln. Nochmals kaltstellen – mindestens eine weitere Stunde.

