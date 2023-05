Hendlpfanne mit Salbei und Oliven

Zutaten für 2 Personen.

2 Hendlhaxen

40 dag heurige Erdäpfel

2 frische Salbeizweige

1 Knoblauchzehe

1 dl Weißwein

5 dag getrocknete Paradeiser in Öl

4 dag schwarze Oliven

Olivenöl

Salz

Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung.

1. Den Knoblauch fein hacken. Die Salbeiblätter abzupfen und in Streifen schneiden. Die Paradeiser in kleine Stücke schneiden. Die Oliven in Spalten vom Kern schneiden. Die Erdäpfel schälen und in eher dünne Spalten schneiden. Die Hendlhaxen im Gelenk durchschneiden. Waschen, trocken tupfen und mit Salz und Pfeffer würzen.

2. Olivenöl erhitzen und das Fleisch darin auf beiden Seiten anbraten. Knoblauch, Salbei und Erdäpfel dazugeben. Rundherum anbraten. Mit Wein ablöschen. Zugedeckt etwa eine Viertelstunde garen lassen. Dazwischen immer wieder mit etwas Wasser aufgießen. Paradeiser und Oliven dazugeben. Fünf Minuten bei Mittelhitze ohne Deckel weiter schmoren lassen.



3. Sobald das Fleisch gar ist, den Bratensaft bei starker Hitze einkochen lassen. Fleisch und Erdäpfel dabei ständig im Bratensaft wenden.



Tipp: Wenn Sie anstelle von Heurigen „alte“ Erdäpfel verwenden, müssen Sie diese vorkochen, bevor Sie sie braten.





