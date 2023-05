Lammeintopf

Zutaten für 4 Personen.

60 dag Lammschulter, ausgelöst

4 Karotten

1/2 Dose Paradeiser

1 EL Paradeismark

1 große Zwiebel

4 Knoblauchzehen

1/2 kg Erdäpfel

5 dag Schinkenspeck

1,5 dl Rotwein

2 dl Lammfond

2 Rosmarinzweige

1 Bund Thymian

Olivenöl

Salz

Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung.

1. Das Fleisch in Würfel schneiden. Die Karotten in Scheiben (ca. 1/2 cm) schneiden. Zwiebel klein würfeln. Den Speck ebenfalls in Würfel schneiden. Die Erdäpfel schälen, waschen und in Stücke schneiden. Das Fleisch in Olivenöl rundherum anbraten. Salzen und pfeffern. Aus dem Topf heben.

2. Noch etwas Öl in den Topf geben. Speck und Zwiebeln darin nicht zu scharf anrösten. Das Paradeismark dazugeben und kurz mitrösten. Mit Rotwein ablöschen und etwas einkochen lassen. Karotten und Erdäpfel

dazugeben. Salzen. Mit Lammfond aufgießen. Aufkochen. Fleisch, Paradeiser, halbierte Knoblauchzehen, Rosmarin und ein halbes Büscherl Thymian dazugeben.

3. Zugedeckt bei wenig Hitze etwa eineinhalb Stunden garen. Die Kräuter entfernen. Den restlichen Thymian klein schneiden und fünf Minuten vor

Ende der Garzeit unter den Eintopf mengen.

