Cannelloni mit Lammfleischfülle

Zutaten für 4 Personen.

1/2 kg faschiertes Lammfleisch, nicht zu mager, z. B. aus der Schulter

2 Zwiebeln

4 Knoblauchzehen

Paradeismark

1 Karotte

1 B. Petersilie

1 kleines Stück Sellerie

Oregano

1/8 l Rotwein

1/8 l Schlagrahm

16 Cannelloniröllchen

Parmesan

80 dag Paradeiser a. d. Dose

Salz

Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung.

1. Zwiebeln, Karotte und Sellerie fein hacken. In Öl anrösten. Aus der Pfanne heben.Noch etwas Öl in die Pfanne geben. Lammfleisch und 2 EL Paradeismark darin anrösten. Mit Salz, Pfeffer, Oregano und zwei gehackten Knoblauchzehen würzen. Mit Rotwein ablöschen. Das Wurzelwerk untermengen. Bei wenig Hitze etwa 20 Minuten garen lassen. Wenn nötig, mit etwas Suppe aufgießen.



2. Die gehackte Petersilie untermengen. Den restlichen Knoblauch fein hacken. In Öl andünsten. Die grob gehackten Paradeiser aus der Dose mit Saft dazugeben. Salzen und pfeffern. Etwa 20 Minuten garen lassen. Den Schlagrahm unterrühren. Die Cannelloni nach Packungsvorschrift vorgaren. Mit Fleischsauce füllen. In eine gefettete Auflaufform setzen. Die Paradeissauce darauf verteilen. Reichlich Parmesan darüberreiben. Mit Öl beträufeln. Die Cannelloni ins 200 Grad heiße Backrohr schieben und eine gute halbe Stunde überbacken.

