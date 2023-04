Lammlaibchen auf orientalische Art

Zutaten für 4 Personen.

3/4 kg Lammfleisch, faschiert

2 Eier

3 Semmeln

3 Schalotten

3 Knoblauchzehen

Semmelbrösel

1 bis 3 Pfefferoni, frisch bzw. getrocknet

30 dag Rahmjoghurt 10 %

Olivenöl

Zitronensaft

Kreuzkümmel

Salz

Zubereitung.

1. Joghurt mit einem Spritzer Zitronensaft, einer zerdrückten Knoblauchzehe und etwas Salz cremig rühren. Zugedeckt im Kühlschrank eine halbe Stunde durchziehen lassen. Pfefferoni halbieren. Entkernen und in kleine Würfel schneiden. Wenn Sie getrocknete Pfefferoni verwenden, diese zwischen den Fingerspitzen zerbröseln.

2. Schalotten und Knoblauch fein hacken. In Öl glasig dünsten. Pfefferoni untermengen. Das Lammfleisch mit den Eiern in eine Schüssel geben. Die Semmeln in Wasser einweichen, ausdrücken und zerzupfen. Mit dem Schalottengemisch zum Lammfleisch geben. Mit den Händen zu einem glatten Teig verarbeiten. Mit Salz und Kreuzkümmel abschmecken.

3. Mit nassen Händen zwölf Laibchen formen. In Semmelbröseln wenden. Olivenöl erhitzen. Die Laibchen in zwei Portionen auf beiden Seiten jeweils acht Minuten bei nicht zu starker Hitze goldbraun braten. Laibchen mit Joghurt servieren.

Wollen Sie noch weiter gustieren?

Einen Überblick über unsere Dagobert-Rezepte finden Sie hier:



Rezepte mit Fleisch

Rezepte mit Fisch

vegetarische Rezepte

süße Rezepte

Dagobert-Rezepte © Spencer Davis