Paradeissoße mit Hühnerleber

Zutaten für 4 Personen.

1/2 kg Hühnerleber

60 dag Paradeiser a.d. Dose

1 kleine Zwiebel

3 Knoblauchzehen

1 Karotte

Oregano, getrocknet

10 dag Staudensellerie

Schlagrahm

Olivenöl

Butter

Zucker

Salz

Pfeffer a.d. Mühle

Zubereitung.

1. Staudensellerie und Karotte in winzig kleine Würfel schneiden. Die Dosenparadeiser fein hacken, den Saft auffangen. Zwiebel und Knoblauch fein hacken und in etwas Olivenöl anschwitzen. Sellerie und Karotten

dazugeben, mit einer Prise Zucker würzen und kurz mitrösten. Paradeiser mit Saft dazugeben.

2. Mit Salz, Pfeffer und Oregano würzen. Eine Dreiviertelstunde bei milder Hitze kochen lassen. Zum Schluss eventuell noch einen Schuss Schlagobers dazugießen und gut vermengen. Das Obers macht die Soße etwas milder im Geschmack und sämiger

in der Konsistenz.

3. Die Geflügelleber sorgfältig putzen und in kleine Stücke schneiden. Ein paar Minuten vor dem Servieren in einer Mischung aus wenig Butter und Olivenöl kurz anrösten. Salzen und pfeffern. Aus der Pfanne heben, das Fett abtropfen lassen und unter die Paradeissoße mengen. Drei Minuten

bei milder Hitze in der Paradeissoße fertig garen. Die Soße zu Spaghetti oder Bandnudeln reichen.

Dagobert-Rezepte © Spencer Davis