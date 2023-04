Speckköndel

Anstelle von Speck können Sie auch Reste vom Osterfleisch unter die Knödelmasse mengen. Mit Semmeln vom Vortag werden die Knödel etwas lockerer. Wenn Sie Knödelbrot verwenden, erhöht sich die Milchmenge.

Zutaten für 4 Personen.

4 Semmeln vom Vortag

10 dag Hamburgerspeck

1 B. Petersilie

1 kleine Zwiebel

2 bis 3 Eier (je nach Größe)

1/8 l Milch

griffiges Mehl

Butter

1 l Rindsuppe

Salz

1 B. Schnittlauch

Zubereitung.

1. Die Semmeln in Würfel schneiden. Den Speck bzw. das Geselchte sehr klein würfeln. Die Petersilie fein schneiden. Die Zwiebel fein hacken und in etwas Butter anschwitzen. Speck (bzw. Geselchtes) und Petersilie untermengen. Mit den Semmelwürfeln in einer großen Schüssel vermengen.



2. Milch und Eier verschlagen. Salzen. Über die Semmelwürfel gießen. Gut vermischen und zehn Minuten quellen lassen. Etwa 2 bis 3 EL Mehl darüber streuen und locker untermengen.



3. Mit nassen Händen Knödel formen. In reichlich siedendes Salzwasser legen. Etwa 10 Minuten mehr ziehen als kochen lassen. Aus dem Wasser heben, gut abtropfen lassen. In die heiße Rindsuppe legen und weitere zwei bis drei Minuten ziehen lassen. Anrichten und Schnittlauch darüberstreuen.

