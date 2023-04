Osterpinze

Zutaten.

1/2 kg glattes Mehl

Salz

1/8 l Weißwein

Anis

3 dag Germ

5 EL Zucker

1 Ei, 5 Dotter

1/8 l Milch

10 dag Butter

geriebene Schale einer Bio-Zitrone

Zubereitung.

1. Wein mit einer Messerspitze Anis leicht erwärmen. Einige Stunden ziehen lassen. Durch ein Sieb gießen.

2. Germ und 1 TL Zucker in etwas lauwarmer Milch auflösen. Das Mehl in eine Schüssel sieben, in die Mitte eine Mulde drücken. Die aufgelöste Germ in die Mulde gießen. Etwas Mehl darüberstreuen. An einem warmen Ort gehen lassen.

3. Die restliche Milch, Wein, Butter, 1 Prise Salz und restlichen Zucker leicht erwärmen. Sobald das Dampfl reif ist, das Milchgemisch, 4 Dotter und Zitronenschale auf dem Mehlrand verteilen und alles zu einem glatten Teig verkneten. Sobald sich der Teig von der Schüssel löst, zugedeckt an einem warmen Ort gehen lassen, bis sich das Volumen verdoppelt hat.

4. Den Teig zusammenschlagen. In sechs Stücke teilen. Zu Kugeln mit glatter Oberfläche rollen. Auf ein mit Backpapier belegtes Blech setzen. Restlichen Dotter mit Ei verschlagen. Die Pinzen damit bestreichen. Gehen lassen. Nochmals mit Ei bestreichen. Mit einer Schere dreimal tief einschneiden. Im 180 Grad heißen Backrohr etwa 20 Minuten backen

Dagobert-Rezepte © Spencer Davis